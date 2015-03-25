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مصادر بالرئاسة اليمنية تنفى هروب الرئيس هادى من عدن

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مصادر بالرئاسة اليمنية تنفى هروب الرئيس هادى من عدن مصادر بالرئاسة اليمنية تنفى هروب الرئيس هادى من عدن

الرئيس-اليمني-عبد-ربه-منصور-هادي

نفت مصادر فى الرئاسة اليمنية بعدن صحة الأنباء التى تناقلتها فضائيات ومواقع إخبارية عن فرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من عدن .

وأكدت هذه المصادر فى تصريح نقله موقع ” اليمن الآن” الإخبارى المستقل أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما , وأن هادى موجود فى عدن ويقود المعارك – حسب المصادر -.

كان الموقع الرسمى لجماعة أنصار الله الحوثيين قد أكد فجر اليوم أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والجيش اليمنى اقتربت من عدن وهم على بعد 50 كيلومترا منها ، وقد أمهلوا ما وصفوه بـ “الدمية” هادى ساعتين للمغادرة إلى أى دولة يختارها ، وأن السفير السعودى قد غادر عدن على طائرة خاصة تاركا هادى .

وأضاف الموقع “إن اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع فر إلى عدن – مؤخرا – واجتمع بهادى بعد انكسار ميليشياته وعناصر القاعدة التكفيريين فى قاعدة العند الجوية وأجروا اتصالات بمجلس الأمن الدولى يطالبونه بسرعة التدخل العسكرى لإنقاذ عدن” .

من ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة في عدن أن الأوضاع في المدينة هادئة تماما وتنتشر اللجان الشعبية الجنوبية على ضواحى المناطق الشمالية والغربية ولم يتم التبليغ عن وقوع أي أمنية حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء .
> أ ش أ

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