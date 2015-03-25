باحث أمريكى: انسحاب واشنطن من اليمن "انتكاسة" فى الحرب على الإرهاب

قال الباحث الأمريكى سايمون هندرسون إن انسحاب القوات الخاصة الأمريكية من قاعدة "العند" الجوية جنوب اليمن الجمعة بسبب سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة الحوطة القريبة يتعذر توصيفه إلا بأنه انتكاسة كبرى فى الحرب على الإرهاب .

ولفت -فى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى نقْل ما تبقى من الدبلوماسيين الأمريكيين فى اليمن من العاصمة صنعاء منذ الشهر الماضى خوفا من تهديد المسلحين الحوثيين، وأشار أيضا إلى أن السفير الأمريكى إلى اليمن يدير أعماله الآن من مدينة جدة السعودية.

وأكد هندرسون، باحث معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن حقيقة كراهية كلّ من تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين بعضهما لبعض تحمل شيئا من العزاء للمراقبين الغربيين؛ ذلك أنه لا يخفى على أحد مدى كراهية تنظيم القاعدة لأمريكا، كما أن أحدا لا يسعه الاستخفاف بالشعار الذى يرفعه الحوثيون القائل "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود".