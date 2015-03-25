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بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى صحفى الجزيرة باكية: "لجأت للإفتاء لتزويجنا"

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بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى صحفى الجزيرة باكية: "لجأت للإفتاء لتزويجنا" بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى صحفى الجزيرة باكية: "لجأت للإفتاء لتزويجنا"
قالت مروة عمارة، خطيبة صحفى الجزيرة محمد فهمى، إن أسرتها ذهبت إلى دار الإفتاء للحصول على فتوى تمكنها من الزواج من محمد فهمى، حيث إنه بلا أوراق أو مستندات تثبت هويته بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وأضافت: "نريد أن نعيش حياة طبيعية بالزواج والإنجاب".

وبكت مروة عمارة، أثناء حديثها لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، قائلة: "كل الناس تخطئ وخطأ محمد أنه عمل لمدة ثلاثة أشهر فى قناة الجزيرة الإنجليزية، ولم ينجز إلا 5 تقارير تليفزيونية".

وناشدت الرئيس السيسى بالتدخل، خاصة أن إقناع محمد بالتنازل عن جنسيته كان رغبة فى ترحيل المتهمين الأجانب لاستكمال محاكمتهم فى بلادهم.

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مصر 365

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