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"البحوث الإسلامية":انتهينا من إعداد الردود على جميع الشبهات وننشرها قريبا

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"البحوث الإسلامية":انتهينا من إعداد الردود على جميع الشبهات وننشرها قريبا "البحوث الإسلامية":انتهينا من إعداد الردود على جميع الشبهات وننشرها قريبا
أكد الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع انتهى من إعداد الردود على جميع الشبهات التى أثيرت خلال الفترة الماضية، والتى ما زال البعض يتحدث بها فى وسائل الإعلام، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجمع سوف ينشر تلك الردود تباعا فى الأيام القادمة.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن تلك الردود أعدها كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومن تلك الشبهات؛ صحيح البخارى ومسلم، وعذاب القبر وغيرها من الشبهات التى أحدثت حالة من الجدل فى الشارع المصرى على وجه الخصوص والإسلامى على العام.

وكشف الدكتور محيى الدين عفيفى، عن أنه سيتم طباعتها وتوزيعها مع مجلة الأزهر، بالإضافة إلى نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، مضيفا أن الأزهر الشريف يعمل على تجديد الخطاب الدينى وتنقية المناهج لبيان معالم الوسطية والاعتدال والسماحة الإسلامية فى مواجهة التيارات المتشددة والأفكار التى تستهدف العبث بثوابت الدين.


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