واشنطن تدرس فرضية شن ضربات جوية لمساعدة بغداد فى تكريت

تدرس الولايات المتحدة امكانية ان تشن خلال الايام او الاسابيع المقبلة ضربات جوية من اجل مساعدة القوات العراقية على استعادة مدينة تكريت من تنظيم داعش، حسب ما اعلن مسؤولون الاميركيون الثلاثاء.

وقال مسؤول اميركى فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان احتمال شن ضربات جوية بالقرب من تكريت "بحث على مستوى عال" وقد يتضح خلال الايام او الاسابيع القادمة.

واكد مسؤولون اميركيون فى واشنطن وجود "عيون فى الجو" بالقرب من تكريت من اجل مساعدة القوات العراقية والميليشيات الشيعية المدعومة من ايران.

وتؤكد الادارة الاميركية ان العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

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