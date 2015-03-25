رئيس البرلمان التركي: لا يمكن اسئتصال داعش طالما ظل نظام «الأسد» في مكانه

أكد رئيس البرلمان التركي، جميل جيجك، أنه «لا يمكن استئصال شآفة تنظيم داعش؛ ما دام نظام الرئيس السوري بشار الأسد باقيًا في مكانه»، مشيرًا إلى أن حجم الدمار، والأزمة الإنسانية، التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، «وصل لأبعاد كارثية».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المسؤول التركي، الثلاثاء، في مؤتمر بعنوان «العلاقات التركية- الأمريكية في القرن الـ21»، والذي انعقد في المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتابع «جيجك» قائلًا: «مواجهة تنظيم داعش قد يأتي بالاستقرار لسوريا من جديد، لكن طالما بقى النظام السوري في مكانه، فلا يمكننا أن نستأصل شآفة هذا التنظيم، الذي يرتكب أسوأ الجرائم على مر التاريخ، هذا إلى جانب أن سوريا ستتعرض لنوع آخر من التهديدات، والسبيل الوحيد لعودة الأوضاع لطبيعتها في البلاد، هو الانتقال السياسي الحقيقي».

الأناضول