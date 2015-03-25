قضايا الدولة: طعنَّا على إغلاق «الجزيرة» لإدراج محلب ضمن المختصمين بالدعوى

قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، تعليقا على طعن هيئة قضايا الدولة على حكم غلق «الجزيرة مباشر مصر»، إنه لابد من توضيح جزئية هامة جدا،ً فهيئة قضائية هيئة مستقلة منذ عام 1875 ووفقا لدستور 2014، وبالتالي هي تمثل الدولة بكافة هيئاتها الاعتبارية العامة، وهي تعني شعب وإقليم وهيئات الدولة المختلفة، وتختلف إختلافًا تامًا لانها تمثل الدولة المصرية، ورأينا مارأيناه من هذه القناة، وكوننا قمنا بالطعن، لأنه كان ضمن الخصوم المختصمين في هذه الدعوة كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وهو لايمثل مدينة الإنتاج الإعلامي وهيئة الاستثمار المصرية والتي ألزمها الحكم بإغلاق هذه القناة لكن نحن ندافع ألا يسجن رئيس وزراء مصر خلال تنفيذ حكم لايدخل في اختصاصه.

وقال المستشار سيد في تصريحات له على فضائية ” سي بي سي” : “أن ” هناك نقطة هامة مثل هذا الحكم الذي صدر الذي اصدره قاضي جليل من قضاة مجلس الدولة وبالتالي فإن الدفوع التي قدمت ومن ضمنها دفعنا بعدم اختصاص رئيس الوزراء كان دفعًا لم تأخذ به المحكمة وطريق الطعن مكفول للدولة المصرية عبر هيئة قضايا الدولة وطعنا عليه من هذا المنطق كون المحكمة الادارية العليا أن تنظر في اختصاص رئيس الوزراء أو عدم اختصاصه هذا أمر يحترم» .

وأضاف أن «هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة وتمثل الدولة المصرية وتدافع عن الرئيس السيسي وأي رئيس كان سابقًا عليه والوزراء والمحافظين لكن مجلس الدولة تفضل في القضايا الادارية بأنه دون الطعن على هذا الحكم سيكون الحكم بات ويمكن لأي شخص رفع جنحة امتناع على رئيس الوزراء».