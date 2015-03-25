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إهمال علاج التهاب الحلق يؤدى إلى الإصابة بنزلات الشعبية

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إهمال علاج التهاب الحلق يؤدى إلى الإصابة بنزلات الشعبية إهمال علاج التهاب الحلق يؤدى إلى الإصابة بنزلات الشعبية
التهابات الحلق أحد الأعراض التى تصيب الكثير من الأشخاص، وخاصة خلال الأجواء الباردة.

التهاب الحلق

يقول الدكتور فادى سمير لوقا استشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن التهابات الحلق هو الشعور بصعوبة فى البلع أثناء تناول الطعام والمياه والسوائل، نتيجة الإصابة بالميكروب السبحى الذى يؤدى إلى وجود احتقان بالغشاء المخاطى المبطن للبلعوم.

أعراض التهاب الحلق

ويستكمل د. فادى قائلا "التهابات الحلق تظهر أعراضه فى صورة إصابة الأشخاص باحمرار فى الغشاء المخاطى للحلق مع وجود ارتفاع طفيف بدرجة حرارة الجسم".

أسباب الإصابة بالتهابات الحلق

أشار د. فادى أن إصابة الأشخاص سواء الأطفال أو الكبار بالتهابات الحلق يحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة وأهمها:
>1) الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.
>2) التهاب الشعب الهوائية.
>3) التهابات الحنجرة.

مضاعفات التهاب الحلق
>وأضاف د. فادى أن إهمال علاج التهاب الحلق يؤدى إلى تعرض الأشخاص للإصابة ببعض المضاعفات ومنها:
>1) الإصابة بالنزلات الشعبية.
>2) التهاب الرئوى.
>3) وجود سعال حاد

لذلك ينصح د. فادى الأشخاص فى حالة تعرضهم إلى الإصابة بالتهابات الحلق اتباع الآتى:
>1) الذهاب للطبيب المختص.
>2) الإكثار من تناول السوائل مع الاهتمام بتناول الطعام الصحى بحيث تكون طريقة إعداده تسمح بسهولة البلع.
>3) عدم التعرض لتغيرات الجو.

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