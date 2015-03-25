دراسة: تناول 34 جراما من الحبوب الكاملة يوميا يقلل من خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الحبوب الكاملة بصورة يومية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة من السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسى والسكر بنسبة 17%.

أهمية الحبوب الكاملة

وفقا لموقع صحيفة تليجراف البريطانية، فإن الدراسة التى أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية كشفت أن "الكينوا" والحبوب الكاملة مثل "القمح" و"الشوفان" مفيدة للغاية ويمكن أن تمنع الإصابة بالأمراض لأنها غنية بالمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

الدراسة شملت 367 ألفًا من الأمريكيين

خلال الدراسة حلل الباحثون النظام الغذائى لأكثر من 367 ألفًا من المواطنين الأمريكيين فى 8 ولايات مختلفة على مدى 14 عامًا، وكشفت أن تناول ما مقدراه 34 جرامًا من الحبوب الكاملة فى اليوم من الممكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بمقدار 17% وذلك لأنها تقلل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطانات وأمراض القلب والسكر وأمراض الجهاز التنفسى.

الحبوب الكاملة تقى من الالتهابات

يقول الفريق البحثى، إن استهلاك الحبوب الكاملة ارتبط بانخفاض مقداره 11% فى الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسى، و48% فى الوفاة من السكر، و15% فى الوفاة بسبب السرطان، ويعتقد الباحثون أن تناول الحبوب الكاملة له خصائص وقائية من الأمراض وخصائص مضادة للالتهاب.

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