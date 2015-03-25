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إحتفال قطاع أمن القاهرة بيوم المجند

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إحتفال قطاع أمن القاهرة بيوم المجند إحتفال قطاع أمن القاهرة بيوم المجند

مديرية أمن القاهرة

شهد اللواء  صلاح أبو عقيل مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن نائباً وزير الداخلية واللواء  أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وعدد من قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة إحتفال الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بيوم المجند والذي أقيم بإدارة قوات أمن الجبل الأحمر .

وقد تضمن الإحتفال على عرض عسكري عام لوحدات من مختلف الإدارات والمعسكرات التابعة لمديرية أمن القاهرة بالإضافة لعروض للرماية وإقتحام الأوكار الإرهابية ومهارات إستخدام السلاح وقد أظهرت تلك العروض مدى الإعداد الجيد والتدريب المستمر للمجندين وفق إستراتيجية تدريبية لأحدث نظم التدريب التي تؤهل المجندين للقيام بكافة المهام الموكلة إليهم بما يضمن حسن التصرف والمواجهه في كافة المواقف التي تواجههم خلال العمل الأمني .

و في نهاية الحفل تم تكريم عدد من أسر شهداء المجندين بالإضافة لتكريم عدد من الضباط والأفراد والمجندين المتميزين في آداء عملهم .

وفي ذات الإطار فقد شهد الحضور مراسم الإفتتاح الرسمية لوحدات التدخل السريع والتي تم تجهيزها بأحدث السيارات والأسلحة وتضم أفضل العناصر من الضباط والأفراد والمجندين لمواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية بما يضمن التفوق في كافة المواجهات التي قد يتطلبها العمل الأمني وتصفية البؤر الإجرامية بما يحقق الأمن والأمان للوطن والمواطنين .

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