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صابر عمار: من المتوقع صدور قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أسابيع

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صابر عمار: من المتوقع صدور قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أسابيع صابر عمار: من المتوقع صدور قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أسابيع

أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة تدرس مشروع قانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بناء على طلب من المجلس نفسه.

وقال عمار في مداخلة هاتفية لبرنامج “البرلمان” الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية ” أون تي ڤي” :”  أن مشروع القانون يلزم جهات الإدارة بتقديم معلومات كافية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشار أن القانون الجديد يحقق قفزة للمجلس، وأنه يضمن وجود كفاءات حقيقة فيه نظراً للدور الهام الذي يؤديه، ويضمن استقلالية مالية واقتصادية له ” .
> وأوضح عمار أن لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت مشروع القانون للنيابة العامة ووزارة الداخلية ومصلحة السجون لتلقي أي مقترحات من جانبهم حول القانون قبل عرضه على اللجنة العامة، متوقعاً أن يتم إصداره خلال أسابيع.

 

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