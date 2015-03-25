10 نصائح للتخلص من الوزن الزائد خلال شهرين

كيف يتم التخلص من الوزن الزائد؟، هذا السؤال يطرحه الكثير من الراغبين فى التخلص من الوزن الزائد والتمتع بالرشاقة.

ويقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح والحيل البسيطة التى تخلصك من الوزن الزائد، دون الشعور بالتعب والحرمان، عن طريق:

1- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة مرتفعة السعرات الحرارية.

>2- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار لأنها تساعد على ارتفاع نسبة حرق الدهون بطريقة سريعة.

>3- التقليل من تناول السكريات والحلويات.

>4- تناول الثلاث وجبات الرئيسية مع وجبتين خفيفتين يسرع نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>5- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تقلل نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>6- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وخاصة التى تحتوى على الألياف كالبرتقال والخيار والخس.

>7- ممارسة الرياضة تعد من أهم الأشياء التى تخلصك من الوزن الزائد، وخاصة عند الالتزام بممارستها 3 مرات أسبوعيا.

>8- تناول الأطعمة المشوية والمسلوقة دون إضافة الدهون من أهم الحيل التى تخلصك من الوزن الزائد.

>9- تجنب تناول الأطعمة أمام التلفزيون، لأنها تتسبب فى تناولك المزيد من الطعام.

>10- الابتعاد عن وضع المايونيز والكاتشب على الطعام، وذلك يرجع إلى ارتفاع سعراتهما الحرارية.

- 6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد