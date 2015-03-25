10 نصائح للتخلص من الوزن الزائد خلال شهرين

ويقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح والحيل البسيطة التى تخلصك من الوزن الزائد، دون الشعور بالتعب والحرمان، عن طريق:
1- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة مرتفعة السعرات الحرارية.
>2- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار لأنها تساعد على ارتفاع نسبة حرق الدهون بطريقة سريعة.
>3- التقليل من تناول السكريات والحلويات.
>4- تناول الثلاث وجبات الرئيسية مع وجبتين خفيفتين يسرع نسبة حرق الدهون فى الجسم.
>5- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تقلل نسبة حرق الدهون فى الجسم.
>6- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وخاصة التى تحتوى على الألياف كالبرتقال والخيار والخس.
>7- ممارسة الرياضة تعد من أهم الأشياء التى تخلصك من الوزن الزائد، وخاصة عند الالتزام بممارستها 3 مرات أسبوعيا.
>8- تناول الأطعمة المشوية والمسلوقة دون إضافة الدهون من أهم الحيل التى تخلصك من الوزن الزائد.
>9- تجنب تناول الأطعمة أمام التلفزيون، لأنها تتسبب فى تناولك المزيد من الطعام.
>10- الابتعاد عن وضع المايونيز والكاتشب على الطعام، وذلك يرجع إلى ارتفاع سعراتهما الحرارية.
>- 6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد
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