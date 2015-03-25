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بالفيديو .. العثور على قنبلة بالقرب من ” جسر البرج بجنوب لندن

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بالفيديو .. العثور على قنبلة بالقرب من ” جسر البرج بجنوب لندن بالفيديو .. العثور على قنبلة بالقرب من ” جسر البرج بجنوب لندن

تسببت خدمات الطوارئ في فوضى مرورية بجنوب لندن بعد العثور على قنبلة ضخمة فيها 454 كلج من المواد القابلة للانفجار.

واكتشف عمال بناء القنبلة في موقع عملهم بالقرب من “جسر البرج” الشهير.

ويعتقد أن تكون القنبلة ، وهي من صنف v2 وطولها نحو 1.5 متر، من بقايا الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الطائرات الألمانية تغير على لندن بكثافة.

وقامت الشرطة بوضع 396 مترًا من الحواجز حول مكان القنبلة، وأخلت الأشخاص من المكاتب والمنازل المجاورة للمكان.

كما منعت جميع المقيمين على بعد 198 مترا من مكان القنبلة من دخول منازلهم على مدى يومين، ووضعت مراكز للطوارئ من قبل مجلس ساوثوورك بالقرب من كناري وارف لإيواء النازحين.

روسيا اليوم

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