مساعد الرئيس السودانى يدعو لرفض عقوبات إقتصادية على بعض الدول الأفريقية

دعا مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور، الدول الأفريقية إلى رفض وتجاهل العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على بعض دول القارة وفى مقدمتها السودان، مبينا أن الحصار الاقتصادى أفرز حركات متطرفة تمردت على مجتمعاتها، مما ساعد على تفشى ظاهرة الإرهاب، الذى يجتاح العالم حاليا.

وتطرق غندور خلال كلمته فى ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية لأجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية "السيسا" حول "تأثير العقوبات الاقتصادية على الأمن القومى للدول الأفريقية" مساء الثلاثاء بالخرطوم، إلى الآثار السالبة المترتبة على الحصار، واصفا فرض مثل تلك العقوبات الجائرة على الشعوب الأفريقية بأنه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والأعراف والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن تطبيق العقوبات الاقتصادية تضر بالمواطنين الأبرياء، وليس الأنظمة الحاكمة.

بدورها، قالت ممثلة الاتحاد الأفريقى، فاطمة حرم أصيل، فى كلمتها فى ختام أعمال ورشة "السيسا" الإقليمية- إن الأمن القومى الأفريقى تضرر كثيرا جراء هذه العقوبات على دول القارة وليس دولة واحدة فقط أو دولتين، مشيرة إلى أنهم سيعملون من أجل وضع حد لهذه العقوبات غير القانونية، التى أثّرت سلبا على نمو اقتصاديات الدول الأفريقية فى مختلف مجالات التنمية.