داعش يجند أكثر من 400 طفل فى سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش جند 400 طفل على الأقل فى سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت مسمى "أشبال الخلافة"، وقدم لهم تدريبا عسكريا ولقنهم أفكارا متشددة.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله إن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم جميعا عن 18 عاما تم قرب المدارس والمساجد وفى الأماكن العامة التى ينفذ فيها التنظيم المتشدد عمليات القتل والعقوبات الوحشية على السكان المحليين.

وأضاف إن التنظيم يستخدم الأطفال لأنه من السهل غسل أدمغتهم وأنه يشكلهم حسبما يريد ويمنعهم من الذهاب إلى المدرسة ويرسلهم بدلا من ذلك إلى مدارس تابعة للتنظيم، مشيرا إلى أن تنظيم داعش شجع أولياء الأمور على إرسال الأطفال إلى معسكرات التدريب أو جندهم دون موافقة ذويهم وكان يغريهم بالمال فى كثير من الأحيان.

>