أولتراس ميلان يهدد: لقاء بيرلسكوني أو مواصلة الاحتجاجات

طالب أولتراس نادي ميلان بإقامة لقاء مع مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني ونجلته باربارا لبحث سبل إنقاذ الروسونيري من الأزمة الحالية التي تمر به.

ميلان يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ38 نقطة بفارق تسع نقاط عن نابولي صاحب المركز الخامس والمؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان أولتراس ميلان غاب عن لقاء كالياري الأخير بالدوري واكتفى بوضع لافتة"اللعبة انتهت، أصرفوا النقود لإنقاذ ميلان".

وأكد قائد المجموعة الذي يدعى جيانكارلو كابيللي في تصريحاته التي نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" أنهم طالبوا بلقاء بيرلسكوني وباربارا، ولا يرغبون في الاجتماع بالمدير التنفيذي أدريانو جالياني.

وأوضح"أمامنا متسع من الوقت للقائهم قبل لقاء سامبدوريا، وإلا سنواصل الاحتجاجات التي لن تتوقف".

يذكر أن ميلان سوف يعود للقاء باليرمو خارج سان سيرو بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، على أن يستضيف بعدها سامبدوريا في الثاني عشر من الشهر المقبل.