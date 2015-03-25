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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بعين شمس

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بعين شمس القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بعين شمس
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من القبض على "أحمد.م.إ" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى ( بندقية خرطوش ) ماركة ماجنم عيار 12 مم غير مبلغ بسرقتها بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4522/2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم القبض على "محمود.ش.إ" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) عيار 12 مم و2 طلقة من العيار بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5429/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والقبض على "عبد الله.ع.م" 20 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) عيار 12 مم وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4549/2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وألقت قوات الأمن القبض على ""محمود.ش.ج" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش) عيار 12 مم وطلقة من العيار بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4540/2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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