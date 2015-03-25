حبس سائق تاكسى قتل زميله بسلاح أبيض 4 أيام

قرر المستشار خالد منيع مدير نيابة الغردقة الجزئية، حبس سائق تاكسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتل زميله، بسلاح أبيض لخلافهما حول زواج الثانى من طليقة الأول.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بعد أن تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقين تاكسى، وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين أن أحدهم قام بطعن الآخر طعنتين بسلاح أبيض فى البطن، ما أودى بحياته فور وصوله مستشفى الغردقة العام، وفر الآخر هارباً، وعلى الفور تشكيل فريق بحث، شارك فيه كل من النقباء على عبد المحسن، ولؤى الصياد، وعلاء جاهين، وأشرف عليه العميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر.

واستعان فريق البحث بالزوجة التى تدور حولها الواقعة، والتى أرشدت رجال المباحث عن الجانى، وهو "ح.ح" 26 سنة سائق تاكسى من مدينة الأقصر، الذى شرع فى قتل زوجها "ج.ح" 22 سنة، سائق، وقالت إنه دائم مضايقتها باتصالاته الدائمة لها وإلحاحه عليها بالعودة لها مرة أخرى، وتمكن فريق البحث من إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.