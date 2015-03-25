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القبض على صاحب مخبز بالدقهلية وبحوزته 750 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا

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القبض على صاحب مخبز بالدقهلية وبحوزته 750 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا القبض على صاحب مخبز بالدقهلية وبحوزته 750 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا
تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على صاحب مخبز بمركز ميت غمر وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة والمنشطات الجنسية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بالقبض على أشرف ف م 51 سنة صاحب مخبز ومقيم "كفور البهايتة" مركز ميت غمر، وبحوزته عدد "550" قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، وكذلك عدد "200" قرص منشط جنسى ومبلغ 6200 جنيه وعدد "2" هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة تجارته الغير مشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5010/73 /2015 جنايات مركز ميت غمر.

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مصر 365