أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المطيري يفوز بجائزة القيادة الإدارية

Google+ Print
المطيري يفوز بجائزة القيادة الإدارية المطيري يفوز بجائزة القيادة الإدارية

    حصل م.نواف بن غزاي المطيري من المملكة على جائزة القيادة الإدارية العالمية ضمن 30 فائزا على مستوى العالم، بينهم 5 شخصيات قيادية عربية من دول الخليج لحصلوهم على الجائزة كل في مجاله.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في كوالالمبور بماليزيا، وبتنظيم من الجمعية الأمريكية للتنمية القيادة ALDA، لتوزيع جوائز القادة الدوليين الخامس لعام 2015م. حيث حصل كل من الشيخ فيصل الحمود الصباح على جائزة التميز في الشبكات التجارية العالمية، والشيخة نورة بن خليفة آل خليفة من البحرين على جائزة فئة رئيسة المرأة المدير التنفيذي العام، والشيخة مريم الصباح من الكويت على جائزة فئة رئيسة نساء الأعمال، والمهندس نواف بن غزاي بن شلاح المطيري من المملكة على جائزة التميز في الإنشاءات الهندسية الدولية، والأستاذ تميم الكواري من قطر على جائزة التميز بالقطاع المصرفي الدولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية