المطيري يفوز بجائزة القيادة الإدارية

حصل م.نواف بن غزاي المطيري من المملكة على جائزة القيادة الإدارية العالمية ضمن 30 فائزا على مستوى العالم، بينهم 5 شخصيات قيادية عربية من دول الخليج لحصلوهم على الجائزة كل في مجاله.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في كوالالمبور بماليزيا، وبتنظيم من الجمعية الأمريكية للتنمية القيادة ALDA، لتوزيع جوائز القادة الدوليين الخامس لعام 2015م. حيث حصل كل من الشيخ فيصل الحمود الصباح على جائزة التميز في الشبكات التجارية العالمية، والشيخة نورة بن خليفة آل خليفة من البحرين على جائزة فئة رئيسة المرأة المدير التنفيذي العام، والشيخة مريم الصباح من الكويت على جائزة فئة رئيسة نساء الأعمال، والمهندس نواف بن غزاي بن شلاح المطيري من المملكة على جائزة التميز في الإنشاءات الهندسية الدولية، والأستاذ تميم الكواري من قطر على جائزة التميز بالقطاع المصرفي الدولي.