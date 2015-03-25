كشافة الهيئة الملكية بينبع تزرع المانجروف

ينبع - محمد حمدان الصواب

نفذت إدارة الخدمات التعليمية للهيئة الملكية بينبع فعاليات المشروع الكشفي الوطني البيئي لهذا العام 1436ه وبشعار (بيئة أنقى .. لمجتمع أرقى) بمشاركة 600 كشاف من من جميع المراحل (الأشبال – الفتيان – المتقدم) حيث قام المشاركون بزراعة المانجروف شمال الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وكذلك تنظيف البيئة الساحلية على امتداد الشاطئ، وقد تم تجميع ما يقارب 2.5 طن من المخلفات بالإضافة إلى تنظيف قاع البحر وعمل برامج إثرائية للمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية وتنفيذ زيارات للثروة السمكية وتفعيل الحاويات المقسمة للمخلفات بالمدارس والمرافق العامة وكذلك تجميع المخلفات الورقية لإعادة تدويرها مع شركة متخصصة في هذا المجال، وقد أكد م. حامد بن خضر سبيه مدير عام الخدمات العامة على اهتمام الهيئة الملكية بالإنسان والبيئة من خلال تبني عدد من الأنظمة البيئية والبرامج التي تساهم في خلق بيئة جيدة صالحة كما تسعى الهيئة الملكية إلى تنشئة جيل واع بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع والحفاظ على المكتسبات الوطنية والبيئية.

فيما أكد مدير إدارة الخدمات التعليمية بالنيابة الأستاذ عبدالله بن حسين شقيبل أن الهيئة الملكية بينبع تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة والمحافظة عليها مما حدا بإدارة الخدمات التعليمية أن تجعل المشروع الوطني الكشفي ضمن أولوياتها في البرامج الكشفية والتي يتم تنفيذها في المدارس وفق منظومة العملية التعليمية الشاملة وتسعى في ذلك إلى غرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الكشافين وتحثهم للانخراط في مجال العمل التطوعي والتميز في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية الجدير بالذكر أن المشروع الكشفي الوطني البيئي تنفذه القطاعات الكشفية والتعليمية تحت إشراف جمعية الكشافة العربية السعودية لتحقق من خلاله القيم الرئيسية للمشروع وهي (الانتماء الوطني – المسؤولية – المبادرة الإيجابية – التعاون – محبة الآخرين) بالاضافة الى أن المشروع الكشفي الوطني البيئي أقيم بالتعاون مع إدارات الهيئة الملكية بينبع ذات العلاقة وهي: النظافة – حماية ومراقبة البيئة – التشجير والري – العلاقات العامة – النقل والمعدات – الطرق