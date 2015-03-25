ننشر صورة شهيد الشرقية فى حادث تفجير مدرعة العريش

حصل "اليوم السابع" على صورة الشهيد مجند "أحمد صبحى محمد حسن الشربينى" أحد الشهداء الذين استشهدوا صباح اليوم فى حادث تفجير مدرعة بعبوة ناسفة بمنطقة الخروبة شمالى العريش.

ويستعد أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية، لتشييع جثمان الشهيد مجند "أحمد صبحى محمد حسن الشربينى" 20 سنة، فى جنازة عسكرية مهيبة.

وكانت اتشحت المدينة بالسواد، وأعرب الأهالى عن حزنهم بسبب الحادث الإرهابى الغاشم، مطالبين بضرورة القصاص والتصدى لمسلسل الأعمال الإرهابية، وتوجه أشقاء الشهيد وأهالى القرية لاستلام الجثمان، ومن المقرر تشييعه إلى مثواه الأخير فى جنازة مهيبة.

والشهيد هو النجل الأصغر لوالده، وله شقيقان على 26 سنة ومحمد 30 سنة، وتم تجنيده فور حصوله على دبلوم الصنايع، وكان منتظرا خروجه فى يوليو القادم، وأكد الأهالى أن الشهيد كان يساعد والده العامل على ظروف المعيشة الصعبة، وكان يستعد لإتمام خطبته.

فيما أصيبت أمه "حنان محمد عبد المقصود" بصدمة منذ سماع الخبر، والتى أكدت أنها فقدت "نور عينها"، على حد وصفها، وأنها كانت تحلم بزفافه، وليس بتوديعه لمثواه الأخير.