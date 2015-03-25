4 أسباب مرضية تؤدى للإجهاض المتكرر

الإجهاض المتكرر

أسباب الإجهاض المتكرر

الإجهاض المتكرر أحد الأشياء التى تسبب المشاكل النفسية للكثير من النساء، كما أن المرأة تتعرض له نتيجة تعرضها لبعض الأسباب والعوامل المتعددة.>تقول الدكتورة شيرين عبد العزيز أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن الإجهاض المتكرر هو فقدان الحامل للجنين عند أقل من 20 أسبوعا ثلاث مرات أو أكثر.

وأضافت د. شيرين قائلة: الإجهاض المتكرر عادة تكون له أسباب عديدة أهمها:

>1) أسباب تتعلق بالأم مثل إصابتها ببعض الأمراض مثل القلب والسكر والأخرى تتعلق بالجهاز التناسلى مثل عنق الرحم المتسع والورم الليفى أو المرحلة التى يتكون فيها الجسم الأصفر والموجود بالمبيض والمسئول عن تثبيت الحمل فى بدايته.

>2) أسباب تتعلق بالجنين والإصابة ببعض العيوب الخلقية مثل عيوب القناة العصبية.

>3) أسباب تتعلق بالمناعة مثل الإصابة ببعض الأمراض المناعية كمرض الذئبة الحمراء.

>4) الأسباب الميكروبية وهى كالآتى:

>ميكروب صاعد مثل مرض السيلان.

>ميكروبات تنقل من خلال المشيمة مثل داء الزهرى.

>مرض الحصبة الألمانية.

>مرض السكتوبلازما.

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