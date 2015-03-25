5 فوائد للزعتر أهمها زيادة النشاط والطاقة

فوائد الزعتر

الزعتر أحد أهم الأعشاب التى تقوى الجسم، وتزيد من نشاطه البدنى، وقدرته على مواجهة الأمراض، وكما توضح الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، فالزعتر أحد أهم الإضافات التى تعد سلاحا يعزز الصحة، والقوة البدنية، ويعالج مشكلات الجسم المتعلقة بالإرهاق والكسل والخمول.>وتابعت نيفين قائلة "الزعتر يحتوى على عناصر تعزز من قوة الجسم، ولذا فالراغب فى بناء جسم سليم خال من الأمراض عليه استخدام الزعتر وتناوله فى هيئته السائلة كمشروب صحى حلو الرائحة يساعد على تنقية الجسم من السموم والبكتيريا والفطريات، والتى تؤدى لشعور الانسان بحالة من الكسل".

وإضافة لرائحته الذكية، فالزعتر يقوى دفاعات الجسم ضد الأمراض، لذا يعد مضادا حيويا طبيعيا قادرا على زيادة قدرة الجسم على الالتئام والشفاء من الأمراض وكذلك قادر على مواجهة الكثير من الأمراض التى تهاجمه، فهو يقوى من عضل الجسم وبناء عظامه ويساعد على التخلص من أسباب الضعف البنية العام، وسوء توزيع الدهون فى الجسم لقدرته الجيدة على الحرق وتسهيل الهضم.

وتنصح نيفين بإضافة الزعتر على الطعام المطهى بهيئته الطازجة، أو تناول مغلى الزعتر يوميا صباحا.

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