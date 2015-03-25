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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا
أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقربه الشقرانى بسمالوط، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين كل من "عمرو.م" 33 سنة، و"بلال.أ"، و"عرفة.س" و"عبد الحميد.ح" من عائلة الصعيدى طرف أول، وعائلة العطيفى طرف ثانى كل من "عرفة.م" وشقيقه "محمد" جزارين وجميعهم تربطهم صلة القرابة فيما بينهم، وقد استخدموا الأسلحة البيضاء التى تسببت فى إصابتهم.

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