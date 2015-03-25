النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للسائق المتسبب فى حادث أتوبيس المريوطية

استعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة، تقرير الطب الشرعى حول تحليل المخدرات لسيد فرج سائق السيارة التى اصطدمت بأوتوبيس شركة أوراسكوم، ما أدى إلى سقوطه من أعلى كوبرى المريوطية ومصرع 12 وإصابة 15 آخرين.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال السائق، الذى قال فى التحقيقات إنه كان يسير بسرعة طبيعية وفوجئ بأوتوبيس شركة أوراسكوم يصطدم به من الخلف بسبب سرعته الكبيرة فاختلت عجلة القيادة منه، وبعدها فوجئ بسقوط الأتوبيس من أعلى الكوبرى، وأنه ظل موجودًا فى موقع الحادث ولم يحاول الهرب، وتم صرفه من النيابة بعد انتفاء شبهة الإهمال عنه.