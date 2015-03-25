أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للسائق المتسبب فى حادث أتوبيس المريوطية

Google+ Print
النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للسائق المتسبب فى حادث أتوبيس المريوطية النيابة تستعجل تقرير كشف المخدرات للسائق المتسبب فى حادث أتوبيس المريوطية
استعجلت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة، تقرير الطب الشرعى حول تحليل المخدرات لسيد فرج سائق السيارة التى اصطدمت بأوتوبيس شركة أوراسكوم، ما أدى إلى سقوطه من أعلى كوبرى المريوطية ومصرع 12 وإصابة 15 آخرين.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال السائق، الذى قال فى التحقيقات إنه كان يسير بسرعة طبيعية وفوجئ بأوتوبيس شركة أوراسكوم يصطدم به من الخلف بسبب سرعته الكبيرة فاختلت عجلة القيادة منه، وبعدها فوجئ بسقوط الأتوبيس من أعلى الكوبرى، وأنه ظل موجودًا فى موقع الحادث ولم يحاول الهرب، وتم صرفه من النيابة بعد انتفاء شبهة الإهمال عنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365