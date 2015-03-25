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النيابة تجدد حبس صحفى متهم بالتخابر مع جهات أجنبية

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النيابة تجدد حبس صحفى متهم بالتخابر مع جهات أجنبية النيابة تجدد حبس صحفى متهم بالتخابر مع جهات أجنبية
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسن محمود القبانى، صحفى، والمتهم بالاشتراك مع القيادى الإخوانى محمد على بشر وآخرين، فى جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية من شأنها الإضرار بمركز القومى والاقتصادى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأثناء نظر جلسة تجديد حبس المتهم وجهت له النيابة اتهامات بالاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بمصر.

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