نبيل العربي: أنا أمثل كل الدول العربية.. وأرفض وصفي بـ«رجل قطر»

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن رئاسة مصر للقمة العربية يعكس التعافي «المصري-العربي» في العلاقات.

وأضاف العربي في تصريحات له على فضائية “سي بي سي” أمس الثلاثاء :” أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر مؤخرًا رسالته السياسية كانت أهم، وكشف اهتمام حقيقي من كل الدول بمصر، وعكس شعور الانتماء العربي الحقيق ” .

كما أكد على أنه رجل كل الدول العربية رافضًا وصفه بـ”رجل قطر”، مشيرًا إلى اعتراض الدوحة على كافة القرارات التي تخرج عن جامعة الدول العربية.

وبالحديث عن أزمة سد النهضة، أوضح “العربي” أن الجامعة العربية لن تتأخر في دعم مصر في قضيتها بشأن سد النهضة، مؤكدًا على انتظار الجميع لقيادة مصر للمنطقة العربية، مضيفًا: “آن الأوان أن تدرك الدول العربية خطورة م يحدث حولها وأن تستيقظ”.