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حركة حماس تتهم إدارة "فيسبوك" بإغلاق صفحتها

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حركة حماس تتهم إدارة "فيسبوك" بإغلاق صفحتها حركة حماس تتهم إدارة "فيسبوك" بإغلاق صفحتها
اتهمت حركة حماس الثلاثاء إدارة موقع فيسبوك باغلاق صفحتها الرسمية التى أطلقتها الأحد فى الذكرى الحادية عشرة لإغتيال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين.

وقالت حماس فى خبر على الموقع الإلكترونى الرسمى للحركة "مساء اليوم الثلاثاء أغلق موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الصفحة الرسمية للحركة على موقعه"، وأضاف الخبر أن الحركة "كانت أطلقت صفحة حماس على فيسبوك، بالتزامن مع بدء العمل بموقعها الرسمى بحلته الجديدة على الإنترنت قبل يومين، حيث تجاوز عدد معجبى الصفحة قبل الإغلاق الآلاف".

ودان الخبر إغلاق إدارة فيسبوك للصفحة، مرجحا "أن يكون إغلاقها لأسباب سياسية"، ولفت الموقع إلى وجود حسابات للحركة على كل من مواقع "تويتر" و"يوتيوب" و"انستجرام"، "من أجل تعزيز التواصل مع أكبر شريحة من الجمهور"، وأطلقت حماس الأحد موقعها الجديد بمناسبة ذكرى اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة قبل 11 عاما بعد صلاة الفجر فى غزة .
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