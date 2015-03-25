تكريم وزير البيئة لاختياره الشخصية المتميزة لـ «شهر المياه»

كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، لاختياره الشخصية المتميزة عن شهر مارس، الذي أطلقت عليه الهيئة شهر المياه تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمياه، وذلك لجهوده المؤثرة في مجال الحفاظ على المياه وتطوير المشروعات والقوانين الخاصة بها.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن اختيار معالي وزير البيئة والمياه الشخصية المتميزة للمياه جاء لما له من دور قيادي ورؤية ثاقبة في التواصل مع المجتمع لنشر الثقافة البيئية ووضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة، واعتماد إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ومراقبة مدى حسن التزام الجميع بهذه السياسة، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية ودورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة والمياه، حيث لعب معاليه دوراً فعالاً في دفع التشريعات والاستراتيجيات البيئية وتبني الطاقة المتجددة وترشيد الماء والكهرباء والاقتصاد الأخضر في كل مناطق الدولة، ويحرص على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجالات الحفاظ على البيئة وتطبيق أفضل وسائل وسلوكيات الترشيد وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وتقدمه الحضاري.

وأشار الليم إلى أن التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة ووزارة البيئة والمياه أسهم في إعداد برامج متخصصة للترشيد وتطوير مجالات العمل في مشروعات المياه والحفاظ على المياه الجوفية وإعداد التشريعات والقوانين التي تحافظ على المياه.

وأوضح أنه على الرغم من قلة الموارد المائية وتزايد عدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة، فإن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعانِ في أي مرحلة من المراحل من نقص في الموارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية كما تعتمد على برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ خطوط الشبكات، كما يتم إتباع أفضل المواصفات الفنية العالمية في ضخ المياه بأدنى ضغط ممكن ليتم التحكم في التسربات والمحافظة على المياه.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت برنامج صيانة كامل لشبكات المياه في عدد من مناطق إمارة الشارقة، حيث تم تغيير التمديدات ومعالجة الخطوط والتوصيلات، ما أسهم في تحسين جودة المياه وعذوبتها.

ومن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال المياه تنفيذ الخزان الجوفي الاستراتيجي وتفعيله كجزء من مخرجات إنتاج المياه في الشارقة.

مناقشة تطوير صناعة الاستزراع السمكي

بحث سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية بالوكالة، مع وفد ياباني سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية مصائد الأسماك الطبيعية وتطوير صناعة الاستزراع السمكي، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لحماية وتنمية مصائد الأسماك الطبيعية وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في الدولة.

وأكد علوان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الامارات واليابان في هذا المجال، موضحاً أن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع أسس متينة للنهوض بصناعة الاستزراع السمكي لزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني، حيث توّجت الجهود المبذولة بنجاح معرض ومنتدى أكوا لشرق الذي عقد الأسبوع الماضي، والذي يعدّ خطوة استراتيجية ضخمة تعزز أواصر التعاون مع المستثمرين والمهتمين بالاستزراع السمكي من دول مختلفة.

وتمّ خلال اللقاء التطرق الى الوضع الحالي لقطاع الثروة السمكية في الدولة وعرض جهود وزارة البيئة والمياه في مجال تطوير صناعة الاستزراع السمكي، إضافة إلى عرض الأبحاث البحرية التي تقوم بها الوزارة وإمكان تبادل الخبرات بين البلدين في مجال البحوث والدراسات البحرية، وأبدى الوفد الزائر كامل استعداده وحرصه على تقديم خبراته للوزارة والإسهام في المشاريع المستقبلية التي تخدم القطاع السمكي.