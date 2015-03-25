خليفة يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الآسيوية الأفريقية في أبريل

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، لحضور القمة الآسيوية الأفريقية، والاحتفال بالذكرى الستين لمؤتمر آسيا، والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الآسيوية والأفريقية، والتي تنظمها إندونيسيا في العاصمة جاكرتا، ومدينة باندونغ خلال شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور علوي شهاب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي إلى الشرق الأوسط.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية، بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.