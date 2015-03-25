سيف بن زايد يبحث التعاون مع مساعد رئيس بيلاروسيا لشؤون الأمن

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فيكتور لوكاشينكو، مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، والوفد المرافق له، وتبادل سموه، خلال اللقاء مع الضيف، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية، واللواء جاسم محمد المرزوقي، نائب مدير عام الموارد البشرية، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي.

توعية

من جهة ثانية دشنت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المتابعة الشرطية، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حملة تعريفية ببرنامج خفض النقاط المرورية، بالتنسيق مع مديرية شرطة العين، وذلك في مبنى بلدية مدينة العين، بحضور العقيد سيف عبيد الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي مدير عام بلدية العين.

وأوضح العقيد الخييلي أن الحملة تأتي في إطار برنامج زمني لنشر وتعزيز الوعي المروري بثقافة خفض النقاط المرورية، كما أنها فرصة سانحة لكل السائقين الحاصلين على نقاط مرورية، ولم يتجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية، للاستفادة من برنامج وزارة الداخلية لخفض النقاط المرورية، وإعطاء السائقين فرصة لتفادي تجاوز الحد التراكمي من النقاط.

وأضاف أن تجاوز الـ23 نقطة يعرّض المخالف لسحب الرخصة.

مواكبة التطورات

دعا اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الضباط المعنيين بالمبادرات والمؤشرات؛ إلى ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتعزيز التواصل الفعّال مع الموظفين، وحفزهم على الإبداع والابتكار في عمليات التحديث المؤسسي.

وكان المجلس التنفيذي لوزارة الداخلية ناقش، في اجتماعه بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمس الثلاثاء، برئاسة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس، نتائج المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية للعام 2014، بجانب عدد من الموضوعات واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط.