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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/25

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/25 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/25
ترى خبيرة الأبراج ماجى فرح أن أصحاب برج الثور اليوم فى أحسن أحوالهم من الناحية الصحية والعقلية، وتمكنك الظروف من أن تصبح تحت الأضواء، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك مع كسب المؤيدين الذين يشاركونك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق عمل ناجح، ومن الناحية الاجتماعية فأنت تتمتع بجاذبية وثقة عالية اليوم، مما يجمع حولك الأصدقاء.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>اليوم أنت شخص مهم فى حياة الكثير من الناس، والأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وهو ما يمكنك من تكوين صداقات جديدة أو يمكنك أن تقابل حب حياتك اليوم، فاستعد لهذا اليوم السعيد.

على مستوى العمل


>ترى ماجى فرح أن اليوم هو أفضل وقت لتنفيذ أهدافك وخططك المستقبلية فى العمل، كما أنك يمكنك أن تنجح فى المشاريع الجماعية، لما تمتلكه من مهارات خاصة، ويجب أن تظل متواضعًا، إذا طلب منك الزملاء المساعدة لأن هذا الأمر يصبح فى صالحك فى المستقبل عندما تحتاج لمساعدة الآخرين.

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مصر 365

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