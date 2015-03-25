حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/25

تنصح ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أصحاب برج السرطان، بضرورة البعد عن القلق والتوتر اليوم، خاصة أنه سيكون يومًا عصيبًا تتعرض فيه للاختبارات فى عملك وحياتك الخاصة، لذا يجب عليك أن تدافع عن وجهة نظرك وآرائك الشخصية مع تركيزك على تحقيق أهدافك، ولكن اعلم أن الحياة ليست منافسة فقط ولكنها أيضًا استمتاع بكل ما تفعله.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ترى ماجى فرح أن اليوم ليس مناسبًا للدخول فى مشروعات جديدة فى العمل، ولكن عليك أن تنتهى من أعمالك القائمة، وتحل مشاكلك الحالية، فأنت تتعرض اليوم للاختبارات فى عملك ومع ذلك يجب أن تبقى قويًا وتدافع عن نفسك، حتى وإن كنت مخطئًا واشرح للآخرين وجهة نظرك، ويجب أن تستعد بعمل إستراتيجية لأى عمل جديد تقدم عليه حتى لا تقع فى الخطأ.
>اليوم هناك سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، ويجب أن تحله ببساطة وسهولة، بأن تتحاور معه، حتى تصل لتقارب وجهات النظر، فخصص حديثًا من القلب للقلب بينك وبين شريك حياتك لتصل لحل وسطى.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>ترى ماجى فرح أن اليوم ليس مناسبًا للدخول فى مشروعات جديدة فى العمل، ولكن عليك أن تنتهى من أعمالك القائمة، وتحل مشاكلك الحالية، فأنت تتعرض اليوم للاختبارات فى عملك ومع ذلك يجب أن تبقى قويًا وتدافع عن نفسك، حتى وإن كنت مخطئًا واشرح للآخرين وجهة نظرك، ويجب أن تستعد بعمل إستراتيجية لأى عمل جديد تقدم عليه حتى لا تقع فى الخطأ.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>اليوم هناك سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، ويجب أن تحله ببساطة وسهولة، بأن تتحاور معه، حتى تصل لتقارب وجهات النظر، فخصص حديثًا من القلب للقلب بينك وبين شريك حياتك لتصل لحل وسطى.