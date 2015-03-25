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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/25

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/25 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/25
ترى نجلاء قبانى، خبيرة الفلك والأبراج، أن هناك بعض العقبات التى تواجهك اليوم، رغم أن كل شىء كان يسير على ما يرام من قبل، لذا فإن أفضل حل للتعامل مع هذه العقبات هو تجاهلها، كما يجب أن تستخدم قوتك بحكمة ولا تجعل موضوعات وتفاصيل صغيرة تعطلك عن هدفك الأساسى، واستخدم قدراتك فى مكانها الصحيح واستمع لنصائح المحيطين بك.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>حياتك فى العمل تواجهها مشكلات بسيطة يمكنك التغلب عليها بسهولة، ولكن يجب أن تتوقف عن التسرع فى اتخاذ القرارات، والتحلى بالهدوء والصبر والتركيز على الأولويات بدلاً من تضييع الوقت، وحاول التفكير فى طرق مبتكرة لأداء عملك بكفاءة وفعالية.

توقعات قبانى لأصحاب برج الجدى على المستوى العاطفى


>تتمتع اليوم بمحبة من شريك حياتك، يجب أن ترد له هذا الحب والاهتمام بالمثل بل وفكر فى طرق جديدة لإسعاده وتوفير الراحة له، وابتعد عن الكلام المعسول الذى يخلو من الأفعال التى تدل على الحب، فهو يريد منك أفعال وكلمات معًا، وقد يرد لك صديق الجميل الذى قدمته إليه فيما مضى.

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مصر 365

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