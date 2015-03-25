حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/25

يتمتع أصحاب برج الدلو اليوم بالراحة النفسية التامة ويظهر هذا عليهم بشكل كبير وينتقل لمن حولهم، كما تظهر قدرتهم على العمل الجماعى والمنافسة الشريفة مع الزملاء، وتنصح خبيرة الفلك نجلاء قبانى، أصحاب هذا البرج بأن يكملوا خططهم وأهدافهم بأفكار الآخرين مع ضرورة التركيز فى العمل، وتتوقع أيضًا أن تحصد اهتماما كبيرا من عائلتك وأصدقائك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تعمل اليوم بثقة وتفاؤل وتثبت كفاءتك فى ظل العمل الجماعى المثمر مع الزملاء، كما أن لديك قدرة على تحفيز الآخرين، وتنصحك نجلاء قبانى بألا تتحدث عن أسرارك العائلية مع زملاء العمل لأن هذا قد يسبب لك مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها.
>اليوم سوف تحصد اهتماما كبيرا من عائلتك وأصدقائك، ويقضون يومهم معك، باعتبارك متحدثًا جيدًا وكاتمًا للأسرار، وهذا هو الوقت المناسب لإعادة تواصلك مع أصدقائك القدامى، وبالنسبة لشريك حياتك فسوف تحظى بحب واهتمام كبير منه فحافظ على هذا الحب وتبادل المشاعر معه.
توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية:
>تعمل اليوم بثقة وتفاؤل وتثبت كفاءتك فى ظل العمل الجماعى المثمر مع الزملاء، كما أن لديك قدرة على تحفيز الآخرين، وتنصحك نجلاء قبانى بألا تتحدث عن أسرارك العائلية مع زملاء العمل لأن هذا قد يسبب لك مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها.
توقعات قبانى لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>اليوم سوف تحصد اهتماما كبيرا من عائلتك وأصدقائك، ويقضون يومهم معك، باعتبارك متحدثًا جيدًا وكاتمًا للأسرار، وهذا هو الوقت المناسب لإعادة تواصلك مع أصدقائك القدامى، وبالنسبة لشريك حياتك فسوف تحظى بحب واهتمام كبير منه فحافظ على هذا الحب وتبادل المشاعر معه.