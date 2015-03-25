توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/3/25

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/25

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات قبانى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/25

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات قبانى لأصحاب برج الجدى على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية:

توقعات قبانى لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/3/25

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات قبانى لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>تنصح ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أصحاب برج الحمل اليوم الأربعاء بضرورة مواجهة الصعوبات والمخاطر بشجاعة، مع الصراحة فى علاقاتك الشخصية، مضيفة أنك يجب أن تعتمد على زملائك فى المواقف الصعبة، ولكن كن حذرًا فى أمورك المالية مثلما أنت حذر فى علاقاتك العاطفية.>ترى ماجى فرح أنك تتمتع اليوم بثقة كبيرة، ما يساعدك على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة بمن حولك، كما أن المعارف والأصدقاء الجدد سوف يتعاملون معك بإيجابية، لذا اترك خلفك المشاكل القديمة والمتعبة وواجه المجهول بثقة، ولكن توخ الحذر بحيث تحافظ على الأشياء القائمة مع التركيز على المستقبل.>تنصحك ماجى بأن تواجه الصعوبات ومشاكل العمل بثقة تامة، كما يجب أن تؤمن بخططك، ولا تخشى من التغييرات المهنية، حيث إن بإمكانك اليوم التحكم فى المشكلات بسهولة، مع تلقيك الدعم من زملائك الذين يحبونك، وهو ما سيفيدك ويؤثر على أدائك فى العمل تأثيرًا إيجابيًا.>ترى خبيرة الأبراج ماجى فرح أن أصحاب برج الثور اليوم فى أحسن أحوالهم من الناحية الصحية والعقلية، وتمكنك الظروف من أن تصبح تحت الأضواء، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك مع كسب المؤيدين الذين يشاركونك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق عمل ناجح، ومن الناحية الاجتماعية فأنت تتمتع بجاذبية وثقة عالية اليوم، مما يجمع حولك الأصدقاء.>اليوم أنت شخص مهم فى حياة الكثير من الناس، والأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وهو ما يمكنك من تكوين صداقات جديدة أو يمكنك أن تقابل حب حياتك اليوم، فاستعد لهذا اليوم السعيد.>ترى ماجى فرح أن اليوم هو أفضل وقت لتنفيذ أهدافك وخططك المستقبلية فى العمل، كما أنك يمكنك أن تنجح فى المشاريع الجماعية، لما تمتلكه من مهارات خاصة، ويجب أن تظل متواضعًا، إذا طلب منك الزملاء المساعدة لأن هذا الأمر يصبح فى صالحك فى المستقبل عندما تحتاج لمساعدة الآخرين.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أنك ستواجه مشاكل بسيطة فى العمل لكن يمكنك تخطيها وحلها بسهولة، بأن تبدو متماسكًا وحاول أن تعمل مع زملائك بروح الفريق، حتى تستطيع تطبيق أصعب الأفكار فى عملك، مضيفة أن أصحاب برج الجوزاء اليوم الأربعاء لابد وأن يظهروا حبهم للآخرين، حتى يتلقون دعمًا منهم لحل مشاكلهم وحتى تسير الأمور على ما يرام.> إذا كانت الأمور لا تسير فى إطارها الصحيح فتوقف عن أن تبدو للآخرين متماسكًا، واطلب المساعدة، فهذا ليس عيبًا فى حقك، حتى تخرج من أزمتك، ويتطلب الأمر منك فى بعض الأحيان كثير من المرونة لتحقق أهدافك، فاستعد لأى تغييرات مفاجئة فى خططك وتعامل معها بالأسلوب الصحيح، ولا تعطى الثقة الكاملة لأى شخص.>حاول أن تحافظ على صحتك النفسية اليوم، وابقِ نفسك بعيدًا عن المشكلات والتوتر، لأن كثرة الضغوط قد تجعلك عرضة للمرض النفسى والاكتئاب، مما ينعكس فى النهاية على صحتك الجسدية.>اليوم قد تقابل شريك حياتك، الذى تنتظره منذ سنوات، فبالرغم من المشاكل العديدة التى تحيط بك، إلا أنك من الممكن أن تلتقِ بحب حياتك.>تنصح ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أصحاب برج السرطان، بضرورة البعد عن القلق والتوتر اليوم، خاصة أنه سيكون يومًا عصيبًا تتعرض فيه للاختبارات فى عملك وحياتك الخاصة، لذا يجب عليك أن تدافع عن وجهة نظرك وآرائك الشخصية مع تركيزك على تحقيق أهدافك، ولكن اعلم أن الحياة ليست منافسة فقط ولكنها أيضًا استمتاع بكل ما تفعله.>ترى ماجى فرح أن اليوم ليس مناسبًا للدخول فى مشروعات جديدة فى العمل، ولكن عليك أن تنتهى من أعمالك القائمة، وتحل مشاكلك الحالية، فأنت تتعرض اليوم للاختبارات فى عملك ومع ذلك يجب أن تبقى قويًا وتدافع عن نفسك، حتى وإن كنت مخطئًا واشرح للآخرين وجهة نظرك، ويجب أن تستعد بعمل إستراتيجية لأى عمل جديد تقدم عليه حتى لا تقع فى الخطأ.>اليوم هناك سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، ويجب أن تحله ببساطة وسهولة، بأن تتحاور معه، حتى تصل لتقارب وجهات النظر، فخصص حديثًا من القلب للقلب بينك وبين شريك حياتك لتصل لحل وسطى.>ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن أصحاب برج الأسد اليوم الأربعاء يتمتعون بالقوة والشجاعة فى كل جوانب حياتهم، كما تتوقع أن تكون أمورهم فى العمل فى أفضل حال، حيث لن يسبب العمل أية مشكلات لك اليوم وإنما يقدم مهامًا جديدة وكبيرة تستطيع أن تتعامل معها بسهولة، لذا ركز على أساسيات العمل ولا تثقل نفسك بالتفاصيل الدقيقة التى لن تفيدك بل ستعوق العمل.>تتحسن أمورك فى العمل اليوم ولن تواجه أية مشكلات، بسبب ما تمتلكه من قوة وشجاعة، كما أن هدوءك وثقتك يمنحاك النشاط والحيوية، وسوف يطلب منك زملاؤك المحيطون المساعدة، ويجب أن تلبى طلبهم بدون تردد، وإذا أردت البدء فى مشروعات جديدة فاليوم هو الوقت المناسب.>تعيش اليوم فى استقرار وهدوء نفسى لم تشهده من قبل، وستجد من حولك يتعاملون معك بود وحب وإيجابية، ويشجعونك على سلوكياتك الإيجابية، وسوف تكون علاقتك بأصدقائك فى أحسن أحوالها، وكذلك علاقتك بشريك حياتك، وهذا هو الوقت المثالى لحل مشاكلك السابقة مع الأصدقاء.>ترى نجلاء قبانى، خبيرة الفلك والأبراج، أن أصحاب برج الميزان اليوم الأربعاء يتأرجحون بين النشاط والحماس من ناحية، وبين فتور الهمة والإحباط واليأس من ناحية أخرى، وتنصحك بأن تحاول تذكر إنجازاتك الماضية حتى تسترد ثقتك بنفسك وتصبح فى وفاق مع ذاتك ومع المحيطين بك.>تمر اليوم بمرحلة صعبة فى حياتك العملية، وبالرغم من ذلك فإنك تحاول التقدم للأمام بدون تفكير، حيث قد يتسبب ذلك فى إعطاء انطباعات خاطئة عن نفسك لزملاء العمل، احذر هذا الأمر وحاول أن تكون متواضعًا مع زملائك ولكن لا تقلل من ذاتك، حتى لا يستهين بك أحد.>علاقة عاطفية جديدة فى طريقها إليك، بعد سنوات طويلة من الانتظار، فبالرغم من كثرة المشكلات فى عملك إلا أن حياتك الاجتماعية أفضل بكثير من حياتك العملية اليوم الأربعاء، واحذر ولا تتسرع فى اختيار شريك حياتك، حتى لا تقع فى الاختيار الخاطئ الذى قد تندم عليه طوال حياتك.>أصحاب برج العقرب يواجهون فى الفترة الأخيرة انتكاسات وصعوبات فى حياتهم، تجعلهم يفقدون الأمل فى الحياة، بحسب ما ترى نجلاء قبانى، خبيرة الأبراج، لذا يجب أن تمضى إلى الأمام ولا تنظر إلى الماضى بأخطائه وفكر فى الوقت الحالى الذى تعيشه وفيما وهبه الله لك من نعم وعطايا تجعلك أكثر قوة وأكثر ثقة بالله ثم بنفسك.>ترى نجلاء أن عملك سوف يتعرض للانتقاد بطريقة قاسية، لذا يجب أن تكون قويًا وحاول تجديد خططك وأهدافك، وأبرز إنجازاتك أمام رئيسك فى العمل، حتى تستطيع تخطى الصعوبات التى تمر بها فى العمل، وسوف تحصل على دعم ومساعدة من زملائك وأصدقائك بما يمكنك من تخطى الصعاب.>إذا كانت الأمور فى حياتك العاطفية لا تسير على ما يرام، فيجب أن تتخذ بعض القرارات الصعبة لتواجه مشاكلك مع شريك الحياة بدلاً من الهروب منها، ومن ثم ترجع الأمور لأصلها بدلاً من التعقد والتشتت، لذا يجب أن تصل أنت وشريك حياتك لحل مشترك ووسطى.>اليوم تزداد ثقتك بنفسك بصورة غير طبيعية، فكل من تتعامل معه سوف يكون معجبًا بنشاطك وحماسك وموهبتك فى التعامل مع الأمور وأداء مهامك بكفاءة، وذلك حسب ما ترى نجلاء قبانى، خبيرة الفلك والأبراج، وتضيف أن ثقتك بنفسك يجب ألا تتحول إلى غرور، لأن إذا ساءت الأمور سوف تحتاج لمساندة من حولك.>تسير أمورك فى العمل على أحسن وجه، فكلما تتولى عملاً جديدًا تنجح فيه، ما يكسبك إعجاب وثقة الجميع، ولكن يجب ألا تثقل على نفسك بمهام العمل، لأن الأمر قد ينقلب إلى العكس، ولا تستطيع التركيز فى مهامك، لذا إذا جاءتك مشروعات جديدة لتتولاها فيجب أن تؤجلها فى الوقت الحالى.>ترى نجلاء قبانى أن علاقتك بشريك حياتك اليوم قد تبدو متوترة، لذا لا تبادر إلى أى لقاء وفكر بعمق، وبالنسبة لعلاقتك مع الأصدقاء ابحث عمن يتطابق رأيه مع رأيك، حتى لا يحدث تصادمًا بينك وبين أصدقائك.>ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم هو يوم السعد بالنسبة لك، وأن الحظ سيكون حليفك، لذا ابدأ فى أى مشروع جديد وسوف تنجح بشرط أن تقوم بالتخطيط الجيد له، وتتمتع بمهارة اتخاذ القرارات والعناية بالتفاصيل وهو ما سيؤثر على نجاحك بالعمل والحياة، كما تنصحك بأن تجدد علاقتك بشريك حياتك.>الحظ حليفك اليوم، وتبدى مهارات غير مسبوقة فى عملك، ما يجعلك محل ثقة مديرك فى العمل وزملائك، وتصبح تحت الأضواء نتيجة مهاراتك غير التقليدية التى تميزك عن باقى زملاء العمل، وسوف يصرف لك مديرك مكافأة نتيجة مجهوداتك الجبارة، خلال الأيام الماضية.>تنصحك ماجى فرح بأن تجهز اليوم مفاجأة لشريك حياتك، حتى تتجدد علاقتكما، يمكنكما الخروج سويًا لتناول عشاء فى مكان رومانسى أو الذهاب لرحلة فى الويك إند، وبهذه الأفعال سوف تثبت حبك للطرف الآخر، وعن علاقتك بأصدقائك تقول ماجى أنها فى أحسن أحوالها، ويمكنك إجراء اتصال هاتفى للاطمئنان على أصدقائك المقربين.>ترى نجلاء قبانى، خبيرة الفلك والأبراج، أن هناك بعض العقبات التى تواجهك اليوم، رغم أن كل شىء كان يسير على ما يرام من قبل، لذا فإن أفضل حل للتعامل مع هذه العقبات هو تجاهلها، كما يجب أن تستخدم قوتك بحكمة ولا تجعل موضوعات وتفاصيل صغيرة تعطلك عن هدفك الأساسى، واستخدم قدراتك فى مكانها الصحيح واستمع لنصائح المحيطين بك.>حياتك فى العمل تواجهها مشكلات بسيطة يمكنك التغلب عليها بسهولة، ولكن يجب أن تتوقف عن التسرع فى اتخاذ القرارات، والتحلى بالهدوء والصبر والتركيز على الأولويات بدلاً من تضييع الوقت، وحاول التفكير فى طرق مبتكرة لأداء عملك بكفاءة وفعالية.>تتمتع اليوم بمحبة من شريك حياتك، يجب أن ترد له هذا الحب والاهتمام بالمثل بل وفكر فى طرق جديدة لإسعاده وتوفير الراحة له، وابتعد عن الكلام المعسول الذى يخلو من الأفعال التى تدل على الحب، فهو يريد منك أفعال وكلمات معًا، وقد يرد لك صديق الجميل الذى قدمته إليه فيما مضى.>يتمتع أصحاب برج الدلو اليوم بالراحة النفسية التامة ويظهر هذا عليهم بشكل كبير وينتقل لمن حولهم، كما تظهر قدرتهم على العمل الجماعى والمنافسة الشريفة مع الزملاء، وتنصح خبيرة الفلك نجلاء قبانى، أصحاب هذا البرج بأن يكملوا خططهم وأهدافهم بأفكار الآخرين مع ضرورة التركيز فى العمل، وتتوقع أيضًا أن تحصد اهتماما كبيرا من عائلتك وأصدقائك.>تعمل اليوم بثقة وتفاؤل وتثبت كفاءتك فى ظل العمل الجماعى المثمر مع الزملاء، كما أن لديك قدرة على تحفيز الآخرين، وتنصحك نجلاء قبانى بألا تتحدث عن أسرارك العائلية مع زملاء العمل لأن هذا قد يسبب لك مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها.>اليوم سوف تحصد اهتماما كبيرا من عائلتك وأصدقائك، ويقضون يومهم معك، باعتبارك متحدثًا جيدًا وكاتمًا للأسرار، وهذا هو الوقت المناسب لإعادة تواصلك مع أصدقائك القدامى، وبالنسبة لشريك حياتك فسوف تحظى بحب واهتمام كبير منه فحافظ على هذا الحب وتبادل المشاعر معه.>تنصح نجلاء قبانى، خبيرة الأبراج، برج الحوت اليوم، بألا يحاول تقليد الآخرين، لأنك تمتلك القدرة على الإبداع والإبتكار ولا تحتاج للتقليد الأعمى لمن حولك، ويجب أن تكون صبورًا وقويًا وتحتاج إلى التحفيز من الآخرين، ويمكنك الخروج من حالتك النفسية السيئة بأن تخرج لمشاهدة فيلم فى السينما أو المسرح، كما تتوقع قبانى أن تتعرض فى العمل لسيل من التحديات والخطط وقد تظهر بعض العلاقات الاجتماعية الجديدة فى حياتك.>يسير عملك على ما يرام، ولكنك تحتاج أن تهتم بالإبداع والابتكار والابتعاد عن الأفكار التقليدية، وسوف يكون لديك حلول لمشاكل العمل ويضع زملاؤك أهمية كبيرة على نصائحك لهم، وتنصحك بتقديم المساعدة والمشورة لزملائك، لأن هذا سوف ينعكس إيجابيًا عليك.>يحتاج أصدقائك وعائلتك لاهتمامك أكثر من أى وقت مضى، حاول أن تمضى وقتًا سعيدًا مع العائلة وشريك حياتك وأصدقائك، وقم بتجربة الأنشطة الجماعية، ما يساعدك على تكوين العلاقات الاجتماعية الجديدة.