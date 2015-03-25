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الزمالك يعاقب العزب وموسى بغرامة 300 ألف جنيه

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الزمالك يعاقب العزب وموسى بغرامة 300 ألف جنيه الزمالك يعاقب العزب وموسى بغرامة 300 ألف جنيه

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك معاقبة لاعبا الفريق رضا العزب وصالح موسى بعد انقطاعهما عن التدريبات في الفترة الأخيرة.

وتغيب الثنائي عن تدريبات الفريق الأبيض بسبب غضبهما من عدم المشاركة في مباريات الزمالك وبقائهما على دكة بدلاء الفريق بشكل كبير.

وقرر الزمالك توقيع عقوبة ضخمة على كلا اللاعبين وصلت إلى 300 ألف جنيه بسبب انقطاعهما عن المران بدون إبداء أسباب للجهاز الفني.

يذكر أن الزمالك يستعد للسفر إلى رواندا من أجل لقاء رايون سبورتس في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

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