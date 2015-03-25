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كوكا يغيب عن الملاعب لمدة شهر

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كوكا يغيب عن الملاعب لمدة شهر كوكا يغيب عن الملاعب لمدة شهر

حدد أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو آفي البرتغالي ومنتخب تطورات إصابته الأخيرة، وفترة غيابه عن الملاعب.

وأوضح "كوكا" أنه حضر إلى معسكر لإبلاغ المدير الفني هيكتور كوبر بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية اليسرى.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "سلمت التقرير الطبي الخاص بي للجهاز الطبي، وأبلغوني بأنني سأغيب شهرًا عن الملاعب".

وتعرض "كوكا" لهذه الإصابة في مباراة ريو آفي الأخيرة بالدوري البرتغالي أمام بنفيكا.

وعن هيكتور كوبر، اختتم كوكا تصريحاته: "مدرب كبير عمل مع أندية عريقة مثل إنتر ميلان، وأعتقد أن الجيل الحالي سيستفيد من خبراته".

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