كوكا: فالنسيا يطلب ضمي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر الشاب أن لديه العديد من العروض بعد التألق مع فريقه ريو آفي في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية: "علمت أن هناك عروض من أندية كبيرة مثل فالنسيا، ولكن نادي ريو آفي يتكتم على عروض أخرى".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "أثق أن هناك خطوة جيدة لي في نهاية الموسم".

وشدد "كوكا" على أنه يسعى للحفاظ على المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة، وجعله ثاني هدافي الدوري البرتغالي.

وسجل "كوكا" 12 هدفًا بقميص ريو آفي خلف جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو الذي سجل 17 هدفًا.