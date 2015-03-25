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” داعش ” جند 400 طفل على الأقل في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

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” داعش ” جند 400 طفل على الأقل في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ” داعش ” جند 400 طفل على الأقل في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش جند 400 طفل على الأقل في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت مسمى “أشبال الخلافة”، وقدم لهم تدريبا عسكريا ولقنهم أفكارا متشددة.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم جميعا عن 18 عاما تم قرب المدارس والمساجد وفي الأماكن العامة التي ينفذ فيها التنظيم المتشدد عمليات القتل والعقوبات الوحشية على السكان المحليين.

وأضاف إن التنظيم يستخدم الأطفال لأنه من السهل غسل أدمغتهم وأنه يشكلهم حسبما يريد ويمنعهم من الذهاب إلى المدرسة ويرسلهم بدلا من ذلك إلى مدارس تابعة للتنظيم، مشيرا إلى أن تنظيم داعش شجع أولياء الأمور على إرسال الأطفال إلى معسكرات التدريب أو جندهم دون موافقة ذويهم وكان يغريهم بالمال في كثير من الأحيان.
> وأشار إلى أن الأطفال يتعلمون في معسكرات التدريب إطلاق الذخيرة الحية وخوض المعارك وقيادة السيارات، لافتا إلى أن الأطفال يجندون أيضا للعمل كمخبرين وحراس لمقار التنظيم.

أ ش أ

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