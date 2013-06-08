التنورة الطويلة ضروريّة لأناقتك هذا الموسم

عادت التنانير الطويلة Maxi skirts من جديد إلى عالم الموضة، بعد أن اختفت في المواسم الماضية. فكوني أكيدة بأنّك ستزدادين جمالاً وأناقة باقتنائك لها.

من أهمّ الأمور التي يجب أن تنتبهي إليها عند اختيار التنورة الطويلة القصّة واللون المناسبان. وفي هذا الموضوع، أقدّم إليك أفكاراً وطرقاً مختلفة لارتدائها، حتّى تتألقي في فصل الصيف.

. للحصول على لوك عصريّ وشبابيّ، احرصي على اختيار الألوان الصيفيّة المشرقة، لترتديها مع قميص قطنيّ أو جاكيت جينز قصير.

. اختاري التنّورة الطويلة بقصّة واسعة نوعاً ما، ونسّقيها مع Vest وحزام، لتكوني متألّقة بطلّة صيفيّة ناعمة.

. احصلي على لوك جريء ومتجدّد بتنسيق تنّورتك الطويلة مع اكسسوارات لافتة بألوان مخالفة للون التنّورة، ولكن احذري من المبالغة.

. أنصحك باقتناء التنّورة ذات الألوان المحايدة كالأسود، الأبيض والألوان الترابيّة،فهذه الألوان تُتيح لك فرصة ارتداء نفس التنورة بأكثر من لوك.

. تستطيعين ارتداء هذا النوع من التنانير في الفصول المختلفة مع تغيير القطعة العلويّة، كما أنّها مناسبة لترتديها في الإطلالات النهاريّة أو المسائيّة، مع إضافة مجوهرات أنيقة.

مرونة التنورة الطويلة تجعلها من أسهل القطع التي يُمكن ارتداؤها، إذ يتحدّد مظهرها بالقطع التي ترتدينها معها.