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غدًا..انعقاد مؤتمر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالداخلة

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غدًا..انعقاد مؤتمر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالداخلة غدًا..انعقاد مؤتمر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالداخلة

ينظم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد غدًا الأربعاء مؤتمر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة. 

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد إن خطة المحافظة في برنامج ( مشروعك) تهدف إلى دعم المشاركة بين المواطنين والدولة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية

وأضاف عشماوى أنها تتيح أيضًا، فرص عمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة الاقتصاد في الدولة.

كما أعلن محافظ الوادى الجديد عن طرح ( 1067 ) قطعة أرض جاهزة من الآن بالمنطقة الحرفية لتسليمها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم عليها.

ويجرى الانتهاء من( 1072 ) قطعة أرض أخرى، سوف يتم دخولها الحيز العمراني خلال الفترة المقبلة، مما يساعد في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

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