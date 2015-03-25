” داعش ” بليبيا يتبنى الهجوم الإنتحاري الذي استهدف قوات الجيش الليبي “ببنغازي”

أعلن تنظيم «داعش» في ليبيا عن تبنّيه الهجوم الانتحاري الذي وقعا مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة جزيرة المساكن بمدينة بنغازي وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وذكرت حسابات تابعة للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أمس أنّ عناصر التنظيم نفّذوا هجوما انتحاريا في بنغازي قرب جزيرة المساكن ببنغازي استهدفت قوات الجيش عند جزيرة المساكن .

ونشر أحد عناصر التنظيم على «تويتر» صورة لرأس بشرية مقطوعة قال إنّها «لأحد جنود الردة في ولاية برقة»، في حين أشارت حسابات أخرى إلى أنَّ العملية تأتي انتقامًا لمقتل القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي محمد إبراهيم العريبي الشهير بـ«بوكا».

وأسفر الهجوم قرب منطقة المساكن عن سقوط ستة قتلى و15 جريحا حسبما أكده آمر التحريات بالقوات الخاصة «الصاعقة» الرئيس عرفاء فضل الحاسي فور وقوع الهجوم.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من الإعلان عن مقتل القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي محمد إبراهيم العريبي الشهير بـ«بوكا»، وإعلان الجيش عن إحراز تقدم كبير في بنغازي.

أ ش أ