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7 فوائد للشاى الأخضر أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان

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7 فوائد للشاى الأخضر أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان 7 فوائد للشاى الأخضر أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان
الشاى الأخضر أحد المشروبات المفيدة جدا نظرا لتمتعه بالعديد من الفوائد الصحية وبسبب دوره فى الوقاية من الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

الشاى الأخضر


>يقول الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاى الأخضر من أفضل المشروبات الصحية والمفيدة لصحة الأشخاص بوجه عام، نظرا لاحتوائه على قدر جيد من مواد الأكسدة والزنك والسلينوم.

فوائد الشاى الأخضر الصحية


>وأشار د. عوض إلى فوائد الشاى الأخضر الصحية العديدة أهمها:
>1) مفيد للأشخاص البدناء نظرا لأنه يساعد على إذابة لذلك يقوم الأطباء بإدراجه ضمن البرنامج الغذائى لإنقاص الوزن.
>2) مفيد لتحسين أداء الجهاز المناعة.
>3) يساهم تناول الشاى الأخضر فى منح الجلد الحيوية والنضارة.
>4) يساعد تناول الشاى الأخضر بانتظام فى إزالة السموم من الجسم الناتجة عن تناول الأغذية غير الصحية الملوثة.
>5) يتميز الشاى الأخضر بقدرة على تقليل نسبة الدهون بالدم مثل الكولسترول وبالتالى يقى الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
>6) ينشط الدورة الدموية بالجسم.
>7) يساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان نظرا لأنه يعمل على بطء نمو الخلايا السرطانية خاصة سرطان الثدى.

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