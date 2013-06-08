مشتركات "آراب آيدول" يتنافسن على الأناقة

المنافسة على الإطلالة الأنيقة ليست حكراً على النجمات، فالرغبة في الحصول على مظهر أنيق ولافت هو هاجس كل فتاة. وليس من المستغرب أبداً أن نجد مشتركات "آراب آيدول" Arab Idol يتنافسن على الأزياء إلى جانب تنافسهن على الأداء الأفضل. فكل مشتركة منهن تتمتع بسمات خاصة بها تخوّلها الحصول على لقب المشتركة الأكثر أناقة. وقد تكون، برأيي، المشتركة المغربية سلمى رشيد الأوفر حظاً بين المرشحات لنيل هذا اللقب. فقوامها الرشيق واختيارها للملابس التي تليق بها وحضورها الرصين، عوامل ساهمت على مدار الحلقات في إبراز جمالها بشكل لافت. إلا أن هذا لا يعني بتاتاً أن باقي المشتركات لا يتمتعن بالمقوّمات اللازمة لاكتساب سمة الأناقة. وفي ما يلي صور لبعض مشتركات برنامج "آراب آيدل" Arab Idol تعكس لك ذوق كل واحدة منهن، فمن برأيك الأكثر أناقة؟