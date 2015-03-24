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د. إيمان السيد تكتب: مرض الزهايمر

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د. إيمان السيد تكتب: مرض الزهايمر د. إيمان السيد تكتب: مرض الزهايمر
يصيب مرض الزهايمر أكثر من 20 مليون شخص على مستوى العالم، وهو من المشكلات المرتبطة بالشيخوخة، فالمريض يمكن أن ينسى من حوله من أقاربه وأصدقائه وتتدهور حالته العقلية.

أسباب الإصابة بالزهايمر


>وتزداد نسبة إصابة المرأة عن الرجل بالزهايمر بمعدل 2 إلى 1 لأن المرأة تعيش عمرًا أطول من الرجل ومن ضمن الأشياء التى تجعل المرأة عرضة للزهايمر إصابتها بالسمنة التى تؤدى إلى العديد من الأمراض تساعد فى تهيئة المخ للإصابة بالزهايمر أو أى صورة من صور الخرف، وكذلك المرأة العصبية أكثر من غيرها عرضة للزهايمر والتقدم فى السن.

وكذلك أمراض الأوعية الدموية من الأسباب الرئيسية للإصابة بالزهايمر، كذلك الضغط النفسى أو حدوث جلطات دماغية والاجهاد المستمر سبب من أسباب الإصابة بالزهايمر أو بعض صور الخرف فى الشيخوخة، والزهايمر مسئول تقريبا عن 60% من حالات العته فيؤثر على الذاكرة والفهم والإدراك، ومن بعض أسباب الزهايمر وجود نقص فى مادة الأستيل كولين اللازمة للموصلات العصبية للمخ.

هل يمكن الوقاية من الزهايمر؟


>ولا يمكن التنبؤ بحدوث الزهايمر أو الوقاية منه، فيبدأ بنسيان الأحداث القريبة الجديدة ولكن يتذكر الشخص التفاصيل والأحداث القديمة ثم بعد ذلك يعانى المريض من القلق والأرق والتوهان وتتضاعف أعراض الاكتئاب والإهمال فى النظافة الشخصية.

فيجب على المرأة دائمًا أن تكون اجتماعية ومثقفة وتقوم باستخدام الوظائف العقلية باستمرار لتجنب الإصابة للزهايمر ويجب الحذر من ترك المسنين والمسنات بمفردهم فيجب وضعهم فى وسط اجتماعى مثير ينبئ بالنشاط والهدوء، ويجب ممارسة الرياضة بشكل دائم لأنها منبه للأعصاب وتؤخر من ظهور الزهايمر.

بعض طرق الوقاية من الزهايمر


>كما يجب على المسلمين الحفاظ على الصلاة بشكل دائم وكذلك حفظ القرآن فذلك من الأشياء التى تقلل بنسبة 50% من خطر الإصابة بمرض ضعف الذاكرة "الزهايمر"، أما المصابين بالزهايمر فيجب التعامل معهم ومساعدتهم باستخدام معينات للذاكرة والتقليل من عملية التجول خارج المنزل بمفرده، وتوفير البيئة الهادئة للمسنين والمسنات.

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