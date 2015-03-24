وكيل المحامين بالجيزة: إعدام خلية عرب شركس حكم نهائى واجب النفاذ

قال إبراهيم عمران، وكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة، إن حكم تأييد إعدام 7 إرهابيين من أعضاء خلية عرب شركس التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، الصادر من المحكمة العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، هو حكم نهائى واجب النفاذ عقب إقراره من قبل الحاكم العسكرى.

وأوضح "عمران" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة العسكرية العليا نظرت الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين المتورطين فى قتل ضابطى الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس التابعة لمحافظة القليوبية، واستمعت لطلباتها وفقًا لصحيح القانون دون الإخلال بأى من الطلبات.

وأكد وكيل نقابة المحامين، أن الحكم بإعــدام 7 أعضاء بخلية عرب شركس هو أول حكم نهائى واجب النفاذ يصدر من القضاء العسكرى، باعتبار أن المحكمة العسكرية العليا أخر درجات التقاضى، مشيرًا إلى أن الحكم له أثر إيجابى يتمثل فــى منع كل من تسول له نفسه القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة.

ورفضت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية عرب شركس، أيدت إعدام 7 متهمين، وعقوبة السجن المؤبد لاثنين، على خلفية اتهامهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية، وكمين مسطرد، وقتل ضابطى الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس فى محافظة القليوبية أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية التى تحصنوا بها.