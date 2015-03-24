تفكيك عبوة هيكلية فى محيط ديوان محافظة الاسماعيلية

فكك مفتشى ادارة المفرقعات بمديرية أمن الإسماعيلية عبوة هيكلية وضعت بميدان إبراهيم سلامة على بعد 200 متر من ديوان محافظة الإسماعيلية، منذ قليل.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن العبوة هيكلية بدون مواد متفجرة ومكونة من ماسورة متصل بها دائرة إلكترونية يخرج منها أضواء ملونة وهاتف محمول.

>وأضاف المصدر أن العبوة بها رمال ثقيلة، ولكن محتويات العبوة سترسل للمعمل الجنائى لفحص محتوياتها.

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