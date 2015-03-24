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الأهلي لتريزيجيه: اخدم النادي قبل التفكير في الاحتراف

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الأهلي لتريزيجيه: اخدم النادي قبل التفكير في الاحتراف الأهلي لتريزيجيه: اخدم النادي قبل التفكير في الاحتراف

وجه أحمد أيوب المدرب للاهلي رسالة للاعب وسط الفريق محمود حسن تريزيجيه الذي يحلم بالاحتراف الأوروبي.

وقال أيوب إن تريزيجيه تحدث معه أكثر من مرة حول رغبته الشديدة في خوض تجربة الاحتراف والعروض التي تلقاها.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "ولكن لاعبين مثل تريزيجيه ورمضان صبحي مميزين للغاية، وصغار في السن، ولا يزال المشوار أمامهم طويلا".

وأضاف: "أنصح تريزيجيه بالتركيز، وخدمة ناديه والمنتخب قبل أن يفكر في الاحتراف، لأنه لم يفعل شيئا في مشواره حتي الآن".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلي اهتمام أندية من اسكتلندا وهولندا وإنجلترا وبلجيكا مهتمة بضم تريزيجيه ورمضان صبحي.

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